“No sé cómo tenía fuerzas”: Vale Roth impactó con profunda reflexión sobre sus inicios en la TV - Chilevisión

Aunque siempre se ha dedicado al baile y el ejercicio, Vale Roth aseguró que dichos recuerdos le generaban angustia, recalcando que ahora se "estamos bien".

Este sábado, Vale Roth impactó a sus seguidores con una fotografía que retrata sus comienzos en la televisión y reflexionó acerca de sus hábitos y estado de salud en aquel entonces.

La deportista enfatizó en que pesaba 20 kilos menos que ahora, un hecho que le "angustia", según indicó y contó detalles sobre dicho periodo de su vida.

"No sé cómo estaba de pie"

"Veo esta foto y no sé cómo tenía fuerzas para bailar. Tenía 23 años", comentó Roth, quien publicó una fotografía de sus desfiles en discoteques en aquel entonces.

Posando con lencería, a Valentina se le ve con un peso mucho menor, por lo que relató: "¿Cuánto pesaba ahí? ¿43? Y yo mido 1.67. No, la verdad no sé cómo estaba de pie, pero mira esas piernas. No está photoshopeada, es así, en un evento".

En esa misma línea, agregó: "Los brazos, las piernas, oh, qué mal. Dios mío, como que me angustié, pero bueno ahora estamos bien".

Valentina finalmente agregó que ahora su peso es de 61 kilos: "Subí como un kilo en el embarazo, no, incluso menos, 500 gramos una hue... así", cerró, dado que ya cumplió cuatro meses de gestación.

Revisa las publicaciones de Instagram: