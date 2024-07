Camila Andrade aclaró cercano momento con Miguel en Gran Hermano: “Por favor” - Chilevisión

En vivo y frente a las cámaras, la jugadora de Gran Hermano Chile le pidió a su compañero aclarar una situación que vivieron en el encierro.

Fue directamente frente a las cámaras que Camila Andrade aclaró este viernes un cercano momento que tuvo con Miguel Martínez, jugador de Gran Hermano Chile.

Todo ocurrió durante la emisión de Espiando la casa, programa emitido después del estelar conducido por Diana Bolocco.

Fue en ese contexto que Andrade invitó al español a "aclarar alguna duda que pueda surgir".

Camila Andrade aclaró cercano momento con Miguel

Según contó Camila, su compañero le hizo un masaje porque tenía un fuerte dolor de espalda.

"Por favor, aclaremos que...", alcanzó a decir la ex Miss Mundo Chile, y luego el modelo español complementó: "lo máximo que toqué fue la oreja".

Ante esto, la jugadora explicó que "estamos en una cama de mier... y a mí me dolía mucho mi espalda. Me paquié después y me puse a sobrepensar, no quería que se viera algo mal".

El momento concluyó con un particular mensaje de Miguel: "Un saludo para la gente de Chile".

Mira el momento acá: