La nueva vida de Pilar Cox lejos de la TV: Contó detalles de su trabajo como vendedora en almacén - Chilevisión

La recordada conductora de televisión repasó sus últimos años fuera de la pantalla y ahondó en su presente trabajando como vendedora en un almacén. "¿Qué tanto? Soy feliz", expresó tajante en el programa.

Pilar Cox protagonizó un emotivo regreso a la televisión en el segundo capítulo de la nueva temporada de Primer Plano, por las pantallas de Chilevisión.

"Para mí también es una sorpresa, mi vida siempre ha sido una sorpresa", con esas palabras, la recordada conductora de televisión, quien fue la mejor pagada de la industria por largos años, definió su presente en la comuna de El Bosque.

Dedicada a la atención al público en un almacén de barrio, la comunicadora recordó sus años de gloria en la pantalla chica y ahondó en lo "absolutamente contenta y feliz" que está con su nueva vida alejada de las cámaras y los focos.

Pilar Cox y su nueva vida en la comuna de El Bosque

"Estoy en una comuna que no tenía idea que existía, para mí El Bosque quedaba en Isidora Goyenechea (una avenida en Las Condes). Pero no conocía la comuna, que por cierto es muy linda", dijo a Julio César Rodríguez.

"Tuve casa propia, puede educar a mis hijos, que era lo que más me importaba. Estudiaron los tres y los recursos me alcanzaron perfectamente bien. Después me fui a Paraguay, después estuve trabajando en la televisión paraguaya", continuó.

Luego, en un breve pero completo recorrido sobre sus últimos años, explió que estuvo viviendo con su hijo en La Serena por cinco años, y que después estuvo con su hija en Uruguay.

"Después volví para Santiago y me encontré con Sonia, después de muchos años. Nos dimos un abrazo, cambiamos teléfono. Me fui a su casa, a vivir con ella y su marido, somos tres. Tengo mi pieza adentro de la casa", relató también, sobre su presente con su nueva familia.

"Estaba sola y a mí no me gusta estar sola", puntualizó. "A mí la soledad me genera un poco de angustia. Acá me encuentro con dos personas mayores que vienen para mí a ser una imagen de los padres que no tuve, un hogar. Ellos son muy protectores conmigo, agregó".

Pilar Cox dejó las cámaras y las luces: "Mi corazón está en paz"

Sobre su vida como allegada en la casa de su íntima amiga, relató que "vive la vida que vive el pueblo chileno". "Debo decir que la gente mientras más humilde es, más cariñosa es. Y es increíble cómo se ayudan. Donde yo vivo la gente se apoya", reflexionó.

"El barrio, la cuadra, el pasaje... todos nos conocemos y vamos armando una especie de familia, y lo hago con tanto cariño y estoy tan tranquila, tan feliz de poder tener esta experiencia que mucha gente allá mismo me ha preguntado qué hago ahí. ¿Qué tanto? Soy feliz", dijo tajante.

"El lugar donde estoy, a pesar de que tiene muchos prejuicios, para mí es fantástico, lo paso estupendo, hago mi gimnasia, jamás me ha pasado algo y ando sola. Es un placer y le doy mis agradecimientos de corazón a Sonia y a su familia", expresó también.

Finalmente, Pilar aseguró estar "sana por dentro y por fuera". "Mi corazón está en paz, estoy con Dios y eso es maravilloso. Estoy mejor. Todo ha cambiado y todo este ambiente a mí me hace muy feliz día a día", concluyó.