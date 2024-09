Pedro encaró a Manuel con brutal honestidad en Gran Hermano Chile: “Eres quien debería irse” - Chilevisión

Pedro Astorga tuvo una honesta conversación con Manuel Napoli debido a las actitudes que ha tenido el participante italiano, quien ha causado diferentes problemas dentro de la casa de Gran Hermano Chile.

El deportista intentó aconsejar al jugador y hacer que se de cuenta de sus errores, los que han terminado en varios conflictos con sus compañeros.

Pedro enfrentó a Manuel por su actitud

Pedro comenzó diciendo que sus críticas "ojalá te las tomes de manera constructiva" para luego ahondar en su consejo hacia Manuel.

"Han habido ciertas cosas que, de verdad, tienes que trabajar, sea acá adentro o afuera, que han sido errores graves y quizás por eso al final te sientes mas atacado. Lo ves mucho de ti, como muy egocéntrico", continuó Astorga.

En esa línea, le hizo ver que él es el del problema, por lo que "tú tienes que darte cuenta de eso". "No te interesa escuchar a las otras personas, te alejas", expresó.

Manuel, por su parte, insistió en que le gustar estar "todo el rato" con la Chama.

"Sácate de la cabeza que tú eres el centro de todo. Aquí tú eres el centro de lo tuyo, pero de los demás no", lanzó Pedro.

"A mí tú no me caes mal (...) no es que yo quiera que te vayas, pero sí siento que en este momento eres la persona debería irse y por eso te digo también depente todo de ti", fue parte del consejo de Pedro.