Paula Pavic terminó su pololeo con ex de Ingrid Parra tras un mes: “No quiero sacrificar su paz” - Chilevisión

La coach entregó detalles del breve romance que tuvo con el publicista y aunque enfatizó en que él era "el hombre perfecto", aclaró por qué no pueden estar juntos por el momento.

Tras gritarlo a los cuatro vientos, poco más de dos meses duró el amor entre Paula Pavic y Cristián Sales, ex pareja de la actriz Ingrid Parra.

Fue la propia ex pareja de Marcelo "Chino" Ríos que entregó detalles de la decisión que tomaron, pese a los sentimientos de ambos.

“No quiero sacrificar su paz porque estemos bien los dos. No se merece sacrificar su tiempo, necesita una mujer a full y yo estoy con mi cosas, mis viajes y mi camino. Aunque esté muy enamorada, es algo que no transo”, explicó en Las Últimas Noticias.

Paula Pavic y las razones de su quiebre

Si bien estuvieron en contacto por casi dos meses, el romance oficial comenzó el pasado 8 de agosto y tenían todo planeado para reencontrarse en los próximos días. Pero a poco más de un mes, tomaron caminos separados.

“Me encantaba pero en el minuto que siento que tengo que hacer algo o él tiene que hacer algo por la sensación del 'deber ser', quiere decir que las cosas no están fluyendo”, explicó.

Según contó Pavic, esta situación encendió sus alertas y “fue un indicador de que no estoy preparada para estar con alguien. Quizás cuando lo logre y me sienta satisfecha, baje mi intensidad por ese lado”.

De todas maneras, la influencer solo tuvo buenas paralabras para Cristián Sales, asegurando que ”para mí hay un antes y un después de Cristián. Él marcó un precedente para mí. Subí mucho mis estándares. Ya sé lo mínimo que espero. Fue mi primera relación tras el divorcio y no voy a transar el no sentimer como me sentí con él. Me sentía cómoda, segura, era el hombre perfecto”.

En cuanto a las posibilidades de reconicliación, si bien no se cerró a nada, expuso que ”no puedo pedirle que cambie para estar conmigo”.