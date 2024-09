Pangal Andrade y Melina Noto encendieron las redes con paradisíaco video: “La mejor pareja” - Chilevisión

En Instagram, la pareja publicó el registro caminando por una playa en Brasil y los comentarios no tardaron en aparecer.

Pangal Andrade y Melina Noto encendieron las redes con un paradisíaco video en una playa de Brasil, desatando una ola de comentarios.

En sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja publicó el registro caminando por la playa.

Paradisíaco video de Pangal y Melina

"Disfrutando una escapada express en Brasil con mi gordita", escribió el deportista en la descripción de la publicación.

En el video ambos aparecen caminando por la orilla de la playa de la mano y con traje de baño, mirándose enamorados.

Los comentarios no tardaron en aparecer: "Pareja linda", "pareja top", "pareja perfecta", "no los conozco, pero los quiero", "máximos", "lindos", "me encantan", "¡gran dupla! los re banco", "que sigan siempre juntos", "la mejor pareja".