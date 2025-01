Pancho Saavedra reveló el momento exacto en que decidió dejar las drogas: “Ellos llegaron...” - Chilevisión

El animador confesó que en ese entonces culpó a sus padres de dejarlo solo en esa etapa de su vida.

El conductor de televisión, Francisco Saavedra, compartió una dura reflexión sobre su juventud, específicamente en el momento que empezó a consumir cocaína, adicción que mantuvo por seis meses.

En este sentido, el animador reveló el papel fundamental que cumplió su padre en este periodo de su vida, ya que le entregó una enseñanza y permitió que él solo se rehabilitara.

La potente reflexión sobre su adicción a la cocaína

En conversación con Javiera Quiroga, para el podcast Más que titulares, Pancho Saavedra recordó el periodo de su juventud cuando consumió cocaína.

"Una compañera de curso me dijo que jalando se podía hacer todo mucho mejor. Y ahí estuvimos consumiendo cocaína dos veces a la semana durante seis meses", confesó el animador.

Desafortunadamente, esta adicción le ocasionó graves problemas con sus padres, ya que según comentó, su prima lo acusó. "No me siento para nada orgulloso de eso, pero sí me siento orgulloso de cómo salí", indicó.

"Ellos llegaron un domingo, revisaron mi casa y cacharon que había un lápiz con un tubo lleno de cocaína. (Me dijeron) que cómo llegué a eso, si ellos me habían entregado buena educación, valores…", recordó.

En este sentido, fue honesto en comentar que él acusó a sus padres por dejarlo solo en esa etapa de su vida. "Las tonteras que uno dice cuando trata de culpar al mundo por las tonteras que te corresponden a ti", expresó.

Sin embargo, una vez que sus padres lo llevaran a un centro de rehabilitación, él entendió el problema que había causado y decidió salir solo de las drogas. "Vi que eso decía '11 millones de pesos' en ese tiempo. Veo que a mi papá se le caen un par de lágrimas, y le dice a mi mamá: 'Bueno vieja, no importa, vendemos un camión'", indicó Pancho.

"Para mí eso fue… Yo dije 'va a vender un camión, con lo que le cuesta, con cómo se saca la cresta mi viejo, porque el niñito anda hue... consumiendo cocaína'. Fue como un ¡Pa!, yo salí solito, le dije a mi papá que no vendiera ese camión", recordó.

Actualmente, el animador se encuentra completamente alejado de las drogas, al punto de que "me da asco la gente que jala". "He estado en ambientes donde de repente hay personas que sacan cocaína y yo me voy", cerró Saavedra.