“Nuestro amor será eterno“: Daniella Campos dedicó conmovedor escrito a su hija fallecida por su cumpleaños - Chilevisión

La periodista emocionó con una emotiva publicación en sus redes sociales dedicada a su hija fallecida, donde recordó su cumpleaños número 15.

Daniella Campos recordó a través de redes sociales el cumpleaños 15 de su hija, Florencia, quien falleció de un paro cardiorrespiratorio a los 11 días de nacer.

Es por ello, que la panelista dedicó un emotivo posteo en una publicación de Instagram, en el que escribió: “Feliz cumpleaños mi princesa, hoy el cielo está de fiesta”, comenzó expresando Campos.

“Y yo solo trato de cerrar los ojos para compartir un recuerdo, un aroma que me enseña abrazarte de una forma distinta. Dicen que los 15 años, son especiales y así lo he sentido…“, agregó al escrito.

En esa línea, Daniella continúo detallando su sentir en torno a la emotiva fecha: “Una mezcla de tristeza y alegría, pero tengo claro que el tiempo se detuvo para nosotras, que nuestro amor será eterno y jamás olvidaré lo que sentí al convertirme por primera vez en madre de una muñequita hermosa que me da las fuerzas para seguir luchando y que no me ha abandonado“.

“Junto a tu hermanita seguimos caminando con la convicción de que siempre iluminarás nuestro camino… Que cada ángel 👼 te abrace este día con el amor de tu madre. Te amamos“ concluyó.