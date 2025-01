“No sé quién es”: El feroz ninguneo de Pablo Illanes a Pancha Merino que evidenció quiebre total - Chilevisión

El destacado guionista Pablo Illanes dejó entrever un quiebre en su amistad con Francisca Merino tras un feroz ninguneo.

En una conversación con el programa Que te lo digo, el escritor fue consultado sobre su antigua relación con la actriz, luego de que ella lo mencionara en un programa.

“Te quería preguntar por tu romance juvenil con Pancha Merino, ¿podrías detallar un poco cómo fue?”, le consultó un periodista del espacio de farándula, a lo que él aseguró que no la conocía.

El feroz ninguneo de Pablo Illanes a Pancha Merino

"No la conozco... no sé quién es. ¿Quién es? No la conozco, en serio no la cacho", contestó Pablo, descolocando al reportero, quien insistió y le recordó algunas declaraciones de Merino sobre su romance.

“¿Es actriz? ¿En serio? No tenía idea ¿Y dónde actuaba?", continuó diciendo el guionista, haciéndose el desentendido pese a que Pancha protagonizó Adrenalina, una de sus teleseries más exitosas.

Ante esto, Pablo indicó que “me acuerdo de la Ale Herrera, de la Berta Lasala, Juan Pablo Sáez, pero de la persona de la que me estás hablando, no me acuerdo".

Estas declaraciones se suman a la reciente crítica de Juan Pablo Sáez, quien tildó a Merino de "mala leche" y sepultó la posibilidad de volver a ser amigos.

