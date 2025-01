"No respetan un no": Naya Fácil grabó incómodo momento que vivió con trabajador en la calle

Un sujeto desató el enojo de la influencer al insistir en limpiar el parabrisas de su auto.

Naya Fácil vivió un incómodo momento mientras se encontraba detenida en un semáforo, durante la tarde del lunes.

La influencer compartió una historia en Instagram denunciando que un sujeto subió al capot de su auto mientras ella decía que no lo hiciera.

La desagarable situación vivida por Naya Fácil

Al parar por la luz roja del semáforo, Naya Fácil tomó su celular y comenzó a grabar el actuar de un sujeto que le ofreció limpiar su parabrisas.

En el video se puede apreciar como Naya le insiste al hombre que no lo haga, mediante gritos y señas.

A pesar de esto, la persona siguió hasta terminar su cometido, desatando el enojo de la influencer.

"Después no vengan a decir que Naya Fácil no da plata o propina" y "no respetan un no", fueron algunas de las palabras de Naya.