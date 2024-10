“No me importa”: Yuhui hizo noble petición tras eliminación de Pato y emocionó a Gran Hermano - Chilevisión

Yuhui se mostró visiblemente afectado por la decisión del público y terminó impactando a todos los presentes, quienes destacaron su nivel de nobleza y compañerismo en Gran Hermano.

En un acto de cariño y nobleza, Yuhui emocionó a los jugadores al solicitarle a Gran Hermano la opción de ceder su puesto a Patricio para que no fuese eliminado este domingo.

El jugador chino se mostró visiblemente afectado por la decisión del público y destacó en un emotivo discurso cómo Pato logró enseñarle cosas nuevas, que antes no se hubiese atrevido a experimentar.

El gesto de Yuhui que emocionó a Gran Hermano

"Yo quiero pedir ¿Puedo cambiar yo a Pato?", expresó Yuhui, quien intentó evitar que Patricio se fuese eliminado, sin embargo, Diana le recalcó que no podía hacerlo.

Pato también declinó aceptar, entonces Yuhui argumentó: "No me importa mucho ganar o no ganar esto. A mí me importa la gente importante".

En esa misma línea, agregó: "Aquí tengo que agradece a mucha gente, pero Pato me enseñó muchas cosas, muchísimas cosas que nunca he probado en mi vida".

Debido a la emoción que sentía, a Yuhui le costó poder expresarse, al igual que sus compañeros, quienes quedaron sorprendidos con el gesto del jugador chino.

"No sé, necesito ánimo. Muchas gracias, Diana. Los mejores deseos para Pato. Es una persona muy muy linda", agregó Yuhui haciendo llorar a Pato, quien recalcó que habían formado una amistad muy fuerte con proyectos para el futuro.

Finalmente, Yuhui concluyó: "Yo espero que afuera la gente que me quiere a mí, apoye a Patito. Muchas gracias".

