“No me conoces”: Ex esposo de Belén Soto respondió ácido comentario tras presentar a nueva pareja - Chilevisión

Branko Bacovich, ex esposo de Belén Soto, presentó oficialmente a su nueva pareja en redes sociales, desatando una ola de reacciones.

A casi un año del fin de su matrimonio con Soto, el modelo e ingeniero chileno sorprendió al compartir en Instagram una serie de postales junto a una mujer.

Las imágenes fueron tomadas en un reciente viaje a Brasil, donde ambos recibieron juntos el Año Nuevo.

Ex esposo de Belén Soto presenta a su nueva pareja

La nueva de Branko Bacovich es Génesis Gómez, mujer venezolana radicada en Chile, quien se desempeña como asesora financiera.

A través de Instagram, donde acumula más de 19 mil seguidores, Gómez muestra sus viajes por el mundo. Uno de ellos, precisamente en Brasil, estuvo acompañada por Bacovich.

La publicación generó diversas reacciones de usuarios, donde algunos felicitaron a la pareja y otros recordaron la mediática separación de Branko y Belén.

"Me tinca que las puso de picado... no tiene cara de enamorado", comentó una cibernauta, recibiendo una lapidaria respuesta por parte del ex esposo de Soto.

"Las postié porque estoy feliz! Y quiero que ella lo sepa, las otras personas no me interesa mucho lo que piensen", partió diciendo el ingeniero.

"Yo hice las cosas cómo corresponde, sólo que yo nunca hablaré mal de nadie por pantalla, alguna revista o reality, no me interesa. Esa es la diferencia, se nota que no me conoces, Saludos", cerró.