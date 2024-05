“No hay que tener miedo”: Viralizan video de Claudio Iturra detallando conmovedora conversación con su mamá - Chilevisión

El video corresponde a un registro del fallecido periodista de 46 años en el que reveló una conmovedora conversación con su madre sobre un presentimiento que tenían en común.

Tras el lamentable fallecimiento del reconocido periodista, Claudio Iturra durante la jornada de este jueves, los cibernautas viralizaron un antiguo video del comunicador sobre una reveladora conversación que tuvo con su madre.

El registro fue compartido en la red social X, donde se puede ver a Claudio hablando frente a la cámara, momento en que reveló un fuerte presentimiento que compartía con su mamá.

"No hay que tener miedo en la vida, es como el capitán de un bote de rafting, él está alerta pero miedo no tiene (...) Sumado a que no tengo miedo a morirme", comenzó relatando en el video Iturra.

"No tengo miedo a la muerte, les digo lo que me pasa (...) la otra vez estaba conversando con mi mamá y me dijo 'Siento que te vas a ir antes que yo'", continuó.

En esa misma línea, Claudio reveló que coincidía en ese particular presentimiento: "Es algo que yo siempre he pensado pero nunca se lo había dicho. Yo le dije 'Mamá, yo siento lo mismo'. He vivido mucho, pero mucho, yo creo que he vivido lo que una persona normal puede vivir en 70, 80 vidas"

"He vivido mucho entonces vivo sin miedo, que venga la vida, la vida es linda. Yo creo en la reencarnación, después vendrá otra vida", aseveró.

Revisa el registro a continuación: