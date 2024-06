“No hay nada oculto”: Eva Gómez aclaró su estado sentimental tras curiosa publicación de Instagram - Chilevisión

El hombre de la foto es Cristian Becerra, empresario que fue apuntado como la nueva pareja de la animadora, puesto que su hermana comentó la publicación y Eva Gómez respondió con un "cuñi".

Eva Gómez se sinceró este lunes respecto de su estado sentimental tras subir unas curiosas fotografías en su cuenta de Instagram, donde se le ve acompañada de un hombre que la besa en la mejilla.

Se trata de Cristian Becerra, director de una empresa de arquitectura y diseño que acompañó a Gómez a un evento durante el fin de semana, y con quien incluso fue a comer.

¿Eva Gómez encontró el amor?

En la imagen publicada en su perfil de Instagram, Eva señaló: "Noche redonda después de tremendo evento, Real Self, ahora a comer y tomar una cosita. Ojalá no me enreden para estar tempranito en la camita, regaloneo y serie".

Además adjuntó dos imágenes donde se les ve muy juntos y él la besa en la mejilla.

En esa línea, Eva aclaró a LUN que "no hay nada oculto, sino no lo subiría a mi Instagram", sin embargo, catalogó la jornada junto a su amigo como "una experiencia notable".

"Somos amigos desde hace años", precisó la animadora, que no aclaró ese hecho en la publicación de su cuenta de Instagram e incluso respondió al comentario de la hermana de Becerra con un "cuñi".

Por otra parte, al ser consultada sobre si era una cita romántica o no, ella respondió entre risas: "¿Tú crees? ¿Y con el de la nariz también?", haciendo alusión a una tercera fotografía donde aparece con un hombre enmascarado.

Finalmente, la publicación estuvo repleta de comentarios de sus seguidores, quienes le escribieron: "Me derrito de amor", "Se ven maravilosos juntos", "Déjate querer, te lo mereces" y "¡Que viva el amor! Pero el amor del bueno".

Revisa la publicación de Instagram: