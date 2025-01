“Me siento triste”: Naya Fácil tomó radical decisión tras criticado paso por los Copihue de Oro - Chilevisión

La influencer confesó que el atuendo fue de su propia elección y que se sintió cómoda con su decisión. Sin embargo, aquello no bastó para recibir cientos de mensajes negativos en redes sociales.

Naya Fácil asistió a la edición número 19 de los premios Copihue de Oro y, como era de esperar, causó furor en redes sociales, para bien y para mal.

La influencer organizadora de la esperada Gala del Pueblo asistió en compañía de sus amigos al evento realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en pleno centro de Santiago, y llamó la atención con su vestido.

Según mostró con detalle en la alfombra roja, utilizó un escotado atuendo creado por el diseñador nacional Bratty color negro, bastante acinturado y con una llamativa serpiente plateada que bajaba por su cuello.

Sin embargo, aún cuando la influencer lució cómoda con su elección no estuvo exenta de críticas, pues algunos de sus seguidores criticaron la prenda al asegurar que no le sentaba bien y que, incluso, la hacía ver mayor.

Naya hizo sentida reflexión tras críticas por vestido

A través de sus redes sociales y en vista de la avalancha de reacciones negativas, Naya salió al paso y pidió explicaciones a quienes no les gustó su elección en la alfombra roja.

"A mí me encantó el outfit", dijo con voz de lamento. "Que alguien me explique por qué me están tirando tanto hate y diciéndome señora. Nunca me tomo el pelito, lo hice para verme bien. A mí sí me gustó cómo me veía", sostuvo.

Luego, recalcó que estaba "recibiendo muchas críticas" y puntualizó en un tema ampliamente comentado: Descartó haber sido asesorada y reconoció que fue ella quien escogió todo lo que usó.

"Yo pongo la propuesta, quería llevar la serpiente incrustada en mí", complementó. "Me siento un poco triste pero es parte de (ser una figura pública), supongo", reflexionó.

Finalmente, confesó en la red social que "fue con hartas expectativas" al evento. "Dije 'les va a encantar mi outfit', estaba feliz... Brillé demasiado, nunca me tomo el pelito, no ocupo guantes, me encanta", concluyó.

Naya Fácil y Emilia Dides en los Copihue de Oro

La decisión de Naya tras comentado paso por alfombra roja

Apenas minutos después de sus declaraciones, Naya Fácil sorprendió al salir de Santiago para partir rumbo a uno de sus destinos preferidos del país: El Parque Nacional Radal Siete Tazas.

Según mostró en sus historias en la plataforma, casi inmediatamente después de la ceremonia, fue rumbo hasta la región del Maule en compañía de sus amigos para asistir a un cumpleaños.