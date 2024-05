Naya Fácil encuentra auto que realizó violenta encerrona: Localizaron a presuntos delincuentes por GPS - Chilevisión

La influencer fue víctima de un robo mientras se trasladaba en un vehículo de aplicación junto a su pareja en San Miguel. Pero horas después del hecho, habría conseguido dar con el paradero de los antisociales.

Nuevos antecedentes dio a conocer Naya Fácil, quien fue víctima de un violento robo durante la noche del martes en San Miguel, mientras se trasladaba en un vehículo de aplicación en compañía de su pareja, Sergio Narchi.

Ahora, la influencer informó que se realizó un procedimiento en el que encontró el presunto auto de los responsables y a los sospechosos. Incluso comaprtió el proceso en su cuenta de redes sociales.

Ubicación del celular y hallazgo de vehículo

Horas después de lo ocurrido, la creadora de contenidos subió una historia en la que aseguró que consiguieron localizar la ubicación del celular de su pareja mediante el GPS.

Esto les permitió llegar al edificio donde se mantendrían los presuntos autores del robo. Por lo que, acompañados por Carabineros, iniciaron una búsqueda que trajo resultados.

Tal como mostró, recorrieron el estacionamiento del recinto para intentar encontrar el auto en que se trasladaban los responsables.

Y finalmente, de acuerdo con lo que indicó Naya, lograron identificar el vehículo implicado. "Es el mismo (color) gris con pintura del Uber", es decir, este auto tendría rastros del choque que produjo la encerrona.

Al cierre de sus publicaciones, la influencer sostuvo que desde Carabineros solicitaron refuerzos para ingresar al departamento donde se esconderían los presuntos antisociales. Sin embargo, no entregó más antecedentes sobre el operativo.

El testimonio de Naya Fácil tras asalto

"Alcanzamos a estar cuatro cuadras y unos hue... nos asaltaron y el Sergio se dio cuenta que nos venían siguiendo", contó en sus historias de Instagram alertando a sus seguidores, mostrándose visiblemente afectada por el delito.

Posteriormente, según detalló a CHV Noticias, el hecho fue advertido por su pareja, quien se percató que los estaban siguiendo y posteriormente fueron chocados para proceder con la encerrona.

"Me guardo el teléfono en el pantalón, me tiro al suelo y corro", contó Naya. "Al correr me di cuenta que uno de estos tipos me venía apuntando con una pistola por detrás, lo miré y lancé mi cartera al suelo", agregó.