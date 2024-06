A través de las historias de Instagram, la ex integrante de Yingo dio a conocer el comentario de unas sus seguidoras y aprovechó la instancia para reflexionar sobre la maternidad.

Natalia Rodríguez, conocida como Arenita, reveló en sus historias de Instagram un desagradable comentario que recibió por parte de una seguidora que la trató de "indigente", por como se viste.

Todo comenzó cuando recordó a sus seguidores que debían asistir al dentista, tal como había hecho ella. "Y sí, no me arreglo ya casi nunca", escribió junto a una fotografía de su cara al natural.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“El otro día una seguidora me dijo que parecía indigente, que me arreglara un poco o sino mi esposo me iba a dejar”, continuó relatando la exchica Yingo. Instancia que aprovechó para realizar una reflexión sobre la maternidad y la falta de sororidad entre mujeres.

"Me pregunto, ¿por qué nos tratamos así entre mujeres? ‘Qué feo’, pensé… decirle eso a una mamá que está haciendo todo para cuidar lo mejor posible a su cachorra, tanto así al punto de a veces no comer o verse como indigente, como me dijo ella a mí”, escribió a modo de desahogo.

Su frustración se hizo evidente al confesar que "bueno, generalmente no pesco la mala onda, pero específicamente este comentario me dolió”.

Reflexión sobre la maternidad

"Arenita" aprovechó la publicación para ahondar sobre lo duro de la maternidad y explicó porqué le dolió el comentario.

“No (me afectó) porque piense que mi esposo me va a dejar, sino porque soy consciente de que a veces nos postergamos las mamás por el bienestar de nuestros hijos y me da penita conmigo misma, pero a la vez no me arrepiento porque haría lo que fuera por ella", finalizó.