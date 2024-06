Según la denunciante, el actor no se habría hecho cargo de un accidente vial desde donde además habría huido.

Álvaro Rudolphy fue acusado de causar un accidente vial en la comuna de Las Condes, desde donde se habría dado a la fuga sin hacerse responsable.

Una mujer aseguró en un espacio de farándula que el actor nacional chocó su vehículo por detrás y, de acuerdo a su versión, luego la habría insultado de manera prepotente.

Además, la aparente víctima del siniestro vial indicó que él no se hizo responsable de los daños causados y que, no conforme con esto, se dio a la fuga del lugar.

Se habría dado a la fuga

“Cuando estaba entrando al estacionamiento muy despacio, él me chocó. Yo me bajo y le digo ‘tranquilo’. Lo mínimo que me dijo fue ‘vieja cul…’", fueparte el testimonio que entregó la mujer a Que te lo digo.

Ante esto, ella habría tratado de calmar al ofuscado actor: "Yo le explico que tenía un familiar muerto y que no valía la pena gritar tanto por un auto”, indicó la supuesta víctima. Aunque no tuvo buenos resultados.

De acuerdo a su versión, tras ocurrir este intercambio de palabras, Rudolphy se habría subido a su camioneta para irse del lugar sin responder por los daños.

Revisa las imágenes: