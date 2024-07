Modernidad y tradición: La historia de amor de más de 15 años de Linda Marcovich y Duyo Aristich - Chilevisión

La gitana se casó a los 18 años y desde entonces ha formado familia con el empresario, quien según cuenta, ha ido dejando de lado el machismo que predominaba en su cultura.

Linda Marcovich fue confirmada como la nueva jugadora de Gran Hermano Chile y este viernes 12 ingresará a la casa más famosa del mundo.

La mujer de 34 años se ha hecho conocida en redes sociales, donde muestra la realidad de la comunidad gitana y parte de la vida y familia que ha formado con su marido, Duyo Aristich.

Tal y como se ha encargado de mostrar en sus redes sociales, la influencer y esposo han formado una especial familia con sus hijos, donde mezclan las tradiciones de su cultura gitana con los cambios del mundo moderno.

Más de 15 años de un moderno matrimonio gitano

La joven se casó a los 18 años y lleva más de 15 años de relación con tres hijos de 14, 7 y 1 año, quienes asisten con regularidad al colegio.

Esto ha sido una de sus grandes preocupaciones, pues, según ha contado, su esposo no asistió a clases y ella no pudo terminar sus estudios.

De todas maneras, Linda Marcovic ha vivido su maternidad y la crianza de sus hijos con la mayor normalidad y alejándose de los prejuicios.

En cuanto a su marido, que se dedica a la compra y venta de autos, ha encontrado un gran apoyo en su carrera como influencer, demostrando el cambio en la cultura gitana, la que antes se caracterizaba por el machismo.

“Él me apoya como influencer porque no todos los maridos dejan que sus señoras se muestren. El machismo ha bajado harto en nuestra cultura, pero tenemos eso que nos gusta atender a nuestra familia. Afuera de su casa, varios gitanos se hacen los machistas para aparentar, pero no es tan así, he visto a varios, y el mío, que ayudan en la casa y hacen aseo”, indicó hace un tiempo en LUN.

Prueba de ello dice, es que que hace 10 años, junto a sus dos hermanas, decidió formar una pyme y juntas crearon Colección Marcovich, una tienda de vestidos gitanos que ella misma diseña.

