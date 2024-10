“Quiero tenerte conmigo”: Miguel enterneció con emotivas palabras a Yuhui en su “salida” de Gran Hermano - Chilevisión

Como parte de su despedida de la casa más famosa del mundo, el jugador español se dirigió a su compañero para dedicarle cálidas y sentidas palabras.

Miguel Martínez, el español que conquistó el corazón de los chilenos, se transformó en el nuevo y más reciente eliminado de la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

Su sorpresiva eliminación tuvo lugar a causa del teléfono rojo: Felipe Thompson fue quien lo contestó y optó por su compañero luego que él mismo se lo pidiera.

"Llevo días chato. Necesito de corazón hablar con mi madre. Siento que aquí ya he cumplido mi etapa, mi objetivo. Me he sentido querido, arropado, de cada uno me he llevado cosas muy bonitas", fue lo que dijo en su despedida.

Sin embargo, momentos después se vivió un dramático vuelco que los jugadores desconocen en la casa: Martínez no fue eliminado y fue llevado hacia el SUM, desde donde verá la reacción de sus compañeros a su salida, para luego retornar a ella.

Las tiernas palabras de Miguel a Yuhui

Aún así, momentos antes de abandonar el inmueble, Miguel decidió dedicar palabras a sus amigos y enterneció a todos sus compañeros cuando llegó el turno de Yuhui.

Luego de dirigirse a Pedro, a quien calificó como "la perfección de hombre" y "un ejemplo para todo el mundo", luego expresó palabras al cocinero.

"P ara mí eres el corazón en persona. No he conocido una persona tan buena en mi vida, no tienes maldad. Quiero tenerte conmigo, nunca he conocido un chino tan gracioso como tú, y tan guapo como tú. Se rapó y quedó igual de guapo, más guapo todavía ", expresó.

