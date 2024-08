Michelle llenó de elogios a Pedro en Gran Hermano pero advirtió: “Dudo que me pesque” - Chilevisión

Desde hace más de 12 años que Michelle Carvalho y Pedro Astorga son amigos, consolidando una historia de cariño que en algún momento prometió romance. Sin embargo, sus fans aseguran que "donde hubo fuego, cenizas quedan" y eso estaría por demostrarse en Gran Hermano Chile.

Alimentando este fantaseo de una posible relación entre ambos, Michelle se sinceró con Patricio al momento de analizar lo que ocurriría en la competencia, deshaciéndose en elogios para Pedro y asegurando que es un hombre "para casarse".

Michelle sobre Pedro: "Es un pan de Dios"

"Pedro es muy buena persona, es un hombre con muchos valores, es correcto, es honesto, es tranquilo, es un pan de Dios, es para casarse, literalmente", comenzó diciendo.

Además, refiriéndose al desempeño de Pedro en el reality, advirtió que televisivamente podría ser poco atractivo porque "jamás se metería en una pelea, a menos que sea para defender a alguien que él estime mucho o que vea una falta de respeto a una mujer tremenda".

Pero más allá de eso, y sin siquiera ser consultada sobre este punto, Michelle habló de las posibilidades de que surja una relación romántica entre ambos.

"Dudo que se relacione con alguien de aquí adentro, ni que yo quisiera, dudo que me pescaría hasta a mí, ni cagando, ni a mí me pescaría", dijo.

En sus argumentos, la brasileña expuso que todo se debería a que "él ya me ve con ojos de mucho cariño, como familia, hermana, prima, no sé, con ojos de respeto, no con deseo ni nada. Podría darse, pero que ya nos vemos tan familia, que está difícil ahí".