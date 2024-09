“Yo le regalé su perro”: Michelle Carvalho encendió la casa al confesar romance con “futbolista famoso” - Chilevisión

Mientras estaba acompañada por sus demás compañeros del "Team Black" en su habitación, la brasileña dejó a nadie indiferente al contar desconocidos detalles de su apasionado romance con un deportista.

Continúa una de las semanas más intensas desde el comienzo de la segunda temporada de Gran Germano Chile: además de las inesperadas renuncias, se han sumado polémicas y llamativas declaraciones.

Se trata de Manuel Napoli, Chama y Michelle Carvalho, quienes se encargaron de encender las pasiones al interior de la casa más famosa del mundo con incendiarias confesiones.

Los primeros, el italiano y la venezolana, tuvieron una definitoria conversación en torno a su enigmática relación, pues aunque pareciera que ambos se gustan, ninguno tiene del todo claro lo que ocurre entre ellos.

"Quiero hablar contigo (sobre) algo que de verdad yo ya te lo he hablado muchas veces, pero tú no escuchas. ¿Cuántas veces yo te tengo que explicar?", dijo Chama a su compañero.

Michelle Carvalho confesó romance con... ¿Alexis Sánchez?

La segunda que promete revolucionar el encierro es Michelle Carvalho, quien confesó haber tenido un apasionado romance con un famoso y exitoso futbolista.

"Yo me comí muchos futbolistas famosos que ustedes ni se imaginan", comenzó diciendo a sus compañeros, mientras se encontraba a oscuras en su habitación.

"Yo le regalé su perro, pa' que sepan", agregó. "Yo recuerdo un día, terminaron de jugar un partido del Barça, iban a celebrar e iba la Shakira con Piqué y yo quería ir y no me llevó hueón. Yo quedé enchuchada porque no me llevó. Hueón, era puro show", recordó.

Revisa el adelanto a continuación: