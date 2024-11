“Me retiro”: Don Francisco tuvo momento de enojo por equivocación en el escenario - Chilevisión

El animador presentó a la dupla de rostro equivocados y la confusión de tarjetas le generó un gran enojo, aunque le terminó poniendo un toque de humor.

Don Francisco protagonizó un momento de enojo sobre el escenario de la Quinta Vergara en el cierra de la Teletón 2024.

El animador tenía que darle el pase a Rodrigo Sepúlveda y María Luisa Godoy, sin embargo presentó a otra dupla, según tenía indiado en su tarjeta.

Don Eduardo Fuentes Silva... ¿con Priscilla, verdad?”, lanzó.

“¡No, Don Francis! El Sepu, aquí en la Quinta Vergara, y la Mari Godoy, aclararon los animadores.

El enojo de Don Francisco

Tras advertir el error, Don Francisco expresó su molestia y reclamó por la confusión. “¡Me lo dieron equivocado, viejo!“, dijo con enojo.

“Me lo dieron equivocado. Me retiro. ¿Cómo lo pueden dar? Me lo dieron equivocado... Me aprendí hasta el segundo apellido de Eduardo Fuentes Silva”, agregó poniéndole humor a la situación.

Tras el enojo, Mario Kreutzberger regresó junto a los animadores y juntos entregaron un nuevo cómputo en la noche de cierre de la Teletón.