“¿Me estás toqueteando?”: Daniela Aránguiz desclasificó episodio de acoso de ex productor - Chilevisión

"Aquí tenemos otro tipo de precio", le habría comentado el sujeto a Daniela Aránguiz durante una reunión cuando ella era menor de edad.

Daniela Aránguiz analizó recientemente la denuncia que Mon Laferte reveló en su nuevo documental, en donde habló del acoso que vivió durante su paso por el programa Rojo, y dio a conocer que pasó por una situación parecida en su juventud.

En el caso de la artista nacional, se trata de Jaime Román, quien en 2013 fue condenado por explotación sexual infantil, misma instancia en que se vio implicado en el caso Heidi y la red de prostitución de menores en Providencia.

Daniela Aránguiz revela impactantes situaciones con Jaime Román

"Esto creo que nunca lo he contado. Cuando tenía 17 años, yo estaba en Mekano y me estaba yendo muy bien y me llamaron para tener una reunión en Rojo", sostuvo Aránguiz en el programa Sígueme.

Si bien agradeció no haber tomado esa decisión, se sinceró diciendo que "me afecta heavy porque fuimos una generación que vivimos las mismas cosas".

"Vente a Rojo, yo te hago más potente que las Cocoteras, pero aquí tenemos otro tipo de precio", fue la conversación que dijo tener con un productor del programa, sin confirmar su nombre.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En la misma línea, mencionó que en ese entonces ella era menor de edad, pero este hombre le aseguró, mientras le acariciaba la pierna, que en Mekano "también pasan estas cosas".

"Le digo: '¿Qué onda? ¿Me estás toqueteando hue...?'. Le dije un garabato y me paré. Yo siempre fui muy fuerte de carácter, desde muy chica", aseguró Daniela.

A pesar de ese episodio, explicó que en el programa que ella participaba "fuimos muy bien cuidados". "Gracias a Dios, y espero nunca enterarme de que pasó algo así en el programa", dijo a modo de cierre del tema.