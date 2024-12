“Me dejé sorprender”: Leonor Varela confirmó relación con Pablo Courard en su cumpleaños - Chilevisión

Los rumores de una relación entre Varela y Courard comenzaron en marzo de este año y aunque pasaron el cumpleaños de él juntos, declinaron tomarse fotos.

Este domingo, Leonor Varela celebró su cumpleaños número 52 en un exclusivo hotel ubicado en la comuna de Vitacura y aprovechó la instancia para hacer oficial su nueva relación amorosa.

Se trata de Pablo Courard, el fundador y director ejecutivo de ALTA Comunicaciones, sin embargo los rumores de una relación entre ambos se remontan a marzo de este año, cuando Leonor Varela anunció su quiebre con Lukas Akoskin.

Leonor Varela confirmó su relación con Pablo Courard

En aquel entonces, La Hora aseguró que Varela y Courard habían pasado juntos el cumpleaños número 46 del periodista y habían evitado fotografearse juntos.

Sin embargo ahora, durante la fiesta de cumpleaños de Varela, la actriz posó para las fotografías con un inmenso ramo de flores y en ellas aparece abrazando a su nuevo galán.

Acto seguido, compartió extractos de cuando sus cercanos se reunieron para cantar el "Cumpleaños Feliz", mientras que Pablo aparece sosteniendo la torta, y luego se besaron tiernamente.

A dicha fotografía, Leonor le agregó un corazón y luego, al publicar las fotografías en su perfil, aparece besando a su pareja en la mejilla mientras él sonríe a la cámara.

Al respecto, la actriz escribió: "Cumplir 52 años celebrando y rodeada de amor es el mejor regalo que puedo pedir. Me siento profundamente afortunada y agradecida de cerrar un ciclo que me desafió e hizo crecer, y en el cual cumplí metas y me dejé sorprender por la vida".

Cabe destacar que tras el anuncio, el portal de farándula Infama aseguró que "recientemente, él estaba en pareja con otra persona", sin embargo, no entregaron más detalles.

