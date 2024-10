¿Te fijaste? Pedro le hizo cariñosa declaración a Michelle en la final de Gran Hermano Chile - Chilevisión

Tras hacer un repaso por su estadía en la casa de Gran Hermano, Pedro admitió que Michelle fue una "pieza clave" para su permanencia y le dedicó unas cariñosas palabras que sacaron suspiros entre los seguidores.

En una emotiva conversación, Pedro Astorga admitió que Michelle Carvalho fue "una pieza clave" durante su estadía en Gran Hermano Chile y admitió que siempre la buscó dentro de la casa.

Tras conocer sobre el shippeo "Pedrichelle", Astorga admitió que, independientemente de lo mucho que le gustaba estar solo, buscaba la presencia de Michelle, sacando suspiros dentro del público.

Pedro admitió que buscó a Michelle dentro de la casa de Gran Hermano

"Si bien me gusta estar solo de repente, claro, me iba a dar vueltas por la casa a ver quien me encontraba y claro, a veces me daba cuenta que estaba buscando a alguien y ese alguien era la Michelle", admitió Pedro.

La confesión a Carvalho, a quien conoce desde hace 12 años, desató una serie de reacciones en redes sociales, debido a que este era un comportamiento que los fanáticos del "Kayak del Amor" ya habían detectado.

"Definitivamente no me han querido ni una hu...", "Extrernalizó algo que busca en la vida", "La mejor declaración de amor que he escuchado en mi pu... vida" y "Soy lágrimas", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Respeto de las veces en las que Pedro confesó que estuvo a punto de renunciar, reveló que la ganadora de Gran Hermano fue trascendental para su permanencia, al igual que Waldo y Yuhui.

"La michelle fue una pieza clave en mi resistencia dentro del reality, en algún momento lo conversamos", cerró, sacando suspiros entre el público.

Revisa las publicaciones de X:

En ese momento él no cachó pero externalizo algo que busca en la vida, como te va a costar tanto Pedro Astorga #GranHermanoChile #GranhermanoCHV https://t.co/6C7cWWFqvO — k-risa (@minporta0) October 25, 2024

Aun no superó cuando pedro dijo que buscaba a michelle

y diana salta con la pregunta de yuhui cortando, pienso que mas hubiera dicho pedrito #GranHermanoCHV — Jahshhs (@Jahshhs123029) October 25, 2024

No se cómo interpretar esto… estoy peinaaaah pa atraaaaah najajaja — Claudia Gutierrez (@claugutierrezg1) October 25, 2024