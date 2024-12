Mauricio Pinilla y una confesión que impactó: “Llevo un año de celibato y voy para los dos” - Chilevisión

El ex futbolista reveló que está decisión le ha hecho muy bien.

Mauricio Pinilla volvió a decir presente en el programa Tal Cual de TV+ que conduce José Miguel Viñuela. El ex futbolista compartió espacio con Claudio Moreno y Keko Yungue.

En un momento, el cantante confesó que ha estado alrededor de tres meses sin tener relaciones sexuales, lo que fue tema en el programa.

"Llevo un año de celibato y voy para los dos", confesó el ex delantero de la selección chilena, quien agregó que eso le ha hecho muy bien.

Mauricio Pinilla y Gissela Gallardo

Hace unos días, el ex futbolista y actual comentarista deportivo, también reveló cómo ha sido su lucha con los problemas de salud mental y como Gissella Gallardo, su ex mujer, fue fundamental.

"Yo soy un agradecido de Gisse y se lo digo todos los días porque yo creo que sin ella no hubiese sido capaz", afirmó.

"Ella me acompañó, me cuidó, estando separados y juntos, en todos los momentos ha estado presente. Cada vez que yo la he estado cagando y me he acercado a la casa, me ha abierto las puertas", agregó Pinilla.