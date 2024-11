Si bien aún no están juntos como pareja de manera oficial, la opinóloga señaló que están bien encaminados para retomar su relación.

Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla están cerca de darse una nueva oportunidad en el amor, pero antes hay una condición muy importante que sortear.

El acercamiento comenzó hace unos días, cuando el ex futbolista le confesó a José Miguel Viñuela y Jordi Castell que considera a la panelista de Sígueme “la mujer de su vida”, por lo que estaba decidido a recuperar su relación.

Tras estas declaraciones, Gissella Gallardo habló sobre los pasos necesarios para que vuelvan a ser pareja, aunque dejó claro que ya reconoció a Mauricio como “el hombre de mi vida”.

La condición de Gissella a Pinilla

Luego de las palabras de su ex pareja, Gallardo admitió en el programa donde trabaja que hay un acercamiento y están en proceso de recuperar su relación.

“Nunca he cerrado la puerta. Mauricio es el gran amor de mi vida, pero vamos paso a paso. Al menos, con los niños ya todo volvió a ser como antes”, afirmó.

La periodista también recordó los difíciles momentos que vivió el ex futbolista y aseguró que “estaba muy mal. Intentó recuperarse en clínicas muchas veces, y en esos momentos difíciles no siempre tuvo el apoyo necesario. Antes no creía en los psicólogos, pero ahora los admira, los escucha y los respeta”.

Por otra parte Gisella Gallardo contó una intimidad sobre su relación con el ex atacante y señaló que “como no ha pasado nada, él decidió hacer un año de celibato, como Justin Bieber. Me dijo que esperará hasta que yo esté preparada, si es que decido volver”.

“Él va a cumplir un año de tratamiento... me ha pedido pololeo varias veces, porque yo le digo que estoy separada. Pero no todavía, porque quiero estar completamente segura, no quiero lastimar ni a los niños ni a él”, agregó.