Mauricio Medina y su sincero desahogo tras amputación que lo dejó en coma: “¿Qué me hicieron?” - Chilevisión

En su participación en Podemos Hablar, el humorista abordó este complejo episodio que ocurrió cuando se encontraba en Lima y que lo obligó a viajar 22 horas en bus de regreso a Chile para someterse a la amputación.

A casi 10 meses de sufrir la amputación de parte de su pierna derecha, Mauricio Medina reapareció en televisión junto a Podemos Hablar. Un capítulo que será estrenado este viernes a partir de las 22:30 horas, y donde abordará su intenso proceso de recuperación.

Inclusive, el comediante pudo dar pequeños pasos con su prótesis ortopédica en el programa, sorprendiendo a las y los invitados que lo acompañaron, dado que al contrario de lo que se cree, conseguir este objetivo requiere de mucho tiempo.

La recuperación de Mauricio Medina

Así lo explicó el ex Dinamita Show, asegurando que "es tan lento el proceso… uno quiere estar luego caminando… lo primero que uno se imagina, me voy a parar y voy a salir caminando… no".

Debido a la diabetes que padece, el humorista ha estado cinco veces en riesgo vital. La última de ellas fue en octubre del año pasado cuando se encontraba trabajando en Lima.

Fue en ese contexto que sufrió una infección en su pie derecho que lo obligó a devolverse a Chile en bus, dado que no podía subir al avión por su mal estado de salud.

Así llegó al Hospital de Arica, donde primero debieron amputar su pierna hasta la altura del tobillo. Pero eso no fue suficiente para frenar la infección, por lo que tuvieron que realizar el procedimiento hasta la parte inferior de la extremidad.

Mauricio estuvo 15 días en coma inducido luego de dicha intervención, y su despertar fue totalmente impactante: "Fue terrible, fue chocante, le preguntaba a mi señora '¿qué me hicieron? ¿por qué estoy así?' Me porté horrible en el hospital", comentó.

En junio de este año, el comediante recibió su prótesis que le ha permitido dar los primeros pasos, consiguiendo además regresar a los escenarios con un show de stand-up llamado "Mala Pata".