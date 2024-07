Matías Oviedo y su emoción de ser padre de dos niñas a los 40 años: “Tenía la necesidad de...” - Chilevisión

El actor nacional, que actualmente tiene 44 años, señaló en Podemos Hablar la importancia de haber formado familia en una edad más avanzada, indicando que no podría haberlo disfrutado de la misma manera hace algunos años.

Matías Oviedo es parte de los invitados que del capítulo de Podemos Hablar de este domingo, espacio donde decidió abrir su corazón y reveló detalles inéditos sobre su hermética paternidad con sus dos hijas.

El actor, que momentáneamente se encuentra alejado de las teleseries, contó infidencias de lo que ha significado convertirse en padre a los 40 años.

VER MÁS DE PODEMOS HABLAR

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Matías Oviedo y su paternidad a los 40 años

En conversación con Julio César Rodríguez, el actor analizó qué se siente estar cuidando a sus dos hijas, señalando que escogió una buena edad para formar familia.

"Es buena (la crianza a los 40), uno está más tranquilo, está más calmado… tenía la necesidad de entregar amor incondicionalmente, como que estaba aburrido de mí”, comentó Matías Oviedo.

El intérprete, además, agregó que la llegada de sus hijas fue en el tiempo correcto, puesto que "a los veinte y tantos, treinta y tantos, no lo hubiera logrado… me encanta estar con ellas. Siento que no me pierdo de nada".

Por último, respecto a mantenerse alejado de la actuación por estar junto a sus bebés, Oviedo señaló que no está preocupado en retornar a las tablas por ahora.