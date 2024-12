“He sufrido mucho”: Mariela Sotomayor rompió en llanto al confesar quiebre con hermana tarotista - Chilevisión

La periodista reveló un quiebre "irreconciliable" con Rafaella Sotomayor, su hermana que fue acusada de estafa durante un reportaje de Contigo en la Mañana.

Mariela Sotomayor rompió en llanto al confirmar un quiebre total con su hermana, Rafaella, acusada de engañar a personas con sus servicios de rituales y tarot.

Durante un reportaje de Contigo en la Mañana, se expuso la denuncia contra la hermana de la periodista, quien en redes sociales se autodenomina como "psicoanalista y sexóloga".

Según relató la supuesta víctima, Rafaella comenzó a faltar a las sesiones que habían acordado y a cobrarle por servicios que ella no había pedido.

Mariela Sotomayor reveló quiebre con su hermana "tarotista"

En entrevista con el matinal de Chilevisión, la periodista Mariela Sotomayor se desmarcó de su hermana y confirmó que su relación está totalmente quebrada

"Para mí es muy difícil hablar de esta situación. Yo quise mucho a mi hermana, nunca pensé tener que estar hablando estas cosas aquí", confesó Mariela entre lágrimas.

En esa línea, declaró que "con mi hermana no tengo ninguna relación, entre nosotras ocurrieron cosas que son irreconciliables, cosas terribles".

"He sufrido mucho este tiempo, he tratado de esconder este dolor que llevo, pero con ella no tengo ninguna relación", reconoció la ex Primer Plano.

Asimismo, sostuvo que "ella (Rafaella) ha tratado de dañar mi imagen a través de redes sociales. Yo he tratado de mantenerme sin decir nada, cuando podría ocupar mis redes. Jamás lo he hecho por respeto a mi familia, a mis papás".

Respecto a la denuncia, la periodista indicó que "encuentro terrible que una persona haya confiado en ella y esté pasándole esta situación. Ojalá esto se pueda resolver y que resuelva los problemas con Rafaella".

"Ella para mí no es mi hermana, hace mucho tiempo no es mi hermana. No es la persona que yo conocí, que yo quise. He tratado de ir sanando mis heridas con el tiempo, pero es muy difícil", dijo la comunicadora.

Mira el reportaje acá: