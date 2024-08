Marcela Vacarezza ahondó en el verdadero motivo del regreso de Florencia a Chile: “Siempre supe” - Chilevisión

Florencia, de 20 años y quien hasta hace poco vivía en Miami con su familia, habia contado que "nunca encontré mi lugar" en Estados Unidos.

Marcela Vacarezza reveló la verdadera razón del regreso de su hija Florencia Araneda a Chile: Quiere iniciar una nueva vida.

Marcela Vacarezza se sincera

En conversación con Zona de Estrellas, la esposa de Rafael Araneda, quien viajó a Chile, expresó que "yo la entiendo, a mí me da una pena tremenda y me la voy a llorar todo el día domingo (4 de agosto), cuando me vaya".

"Pero a la Florencia yo la entiendo (...) Ella se fue a los 17 años de Chile, hizo dos años de colegio, hizo dos años de universidad, pero no le gustó", consignó Página 7.

Tras eso, aseguró que su hija "no lo pasó mal, tiene súper buen grupo de amigos y lo intentó, pero siente que su corazón pertenece a Chile. Siente que su vida está acá, sus amigas de la vida".

"Yo siempre supe que ella quería, porque siempre me decía 'mamá, estoy bien acá en Miami, estoy feliz, pero no me veo viviendo acá, no me veo trabajando acá, no me veo encontrando pareja acá'", recordó.

También, reveló que el plan original incluía a su otra hija, Martina, quien finalmente se "arrepintió porque ella prefire sacar el cartón de Derecho en Estados Unidos".

"La Flo lo puede hacer en cualquier lado, porque ella estudia Ingeniería Comercial", aclaró.

"Es un comienzo de vida"

Vacarezza también contó que para Florencia su decisión "es un comienzo de vida, es un comienzo de un proyecto de vida".

"Y uno lo ve como que cierra etapas. Lo esperaba, pero uno siempre va tratando de que no pase o de que sea una decisión bien pensada. Porque esto no es un juego, son decisiones de vida", indicó.