La potente reflexión de Eli de Caso por enfermedad que vivió: “Tienes el derecho de...” - Chilevisión

La ex animadora de televisión entregó una recomendación a quienes padecen de fibromialgia, enfermedad que le diagnosticaron hace más de 10 años.

La ex animadora de televisión Eli de Caso reflexionó sobre su lucha contra la fibromialgia, enfermedad que le fue diagnosticada hace más de 10 años.

A través de Instagram, la comunicadora publicó un video contando cómo se fue mejorando de este padecimiento caracterizado por fuertes dolores musculoesqueléticos.

"Una de las formas es que yo me fui mejorando de la fibromialgia era decir no cuando quería decir no o decir sí cuando quería decir sí", partió diciendo.

Eli de Caso reflexionó sobre su enfermedad

"Lo que piensen los demás porque digo 'no' o digo 'sí' no es mi problema, es problema de ellos", agregó después la recordada conductora de TV.

Asimismo, la madre de Yuyuniz Navas indicó que "tengo el derecho a vivir mi vida de acuerdo a lo que yo siento, a lo que yo creo y he aprendido".

"Si quieres no ir a un lugar, no vayas. Si están todos jugando y pasándolo regio y tú te quieres ir a dar una ducha con agua calientita porque te han dolido los huesos todo el día, hazlo", recomendó a quienes padecen esta enfermedad.

"Tienes el derecho de ser feliz, es tu derecho y reclámalo. Pero lo tienes que reclamar tú, son pequeñas conquistas todos los días. Te aseguro que vas a empezar a sentirte mejor", concluyó.

Cabe mencionar que no es primera vez que Eli de Caso habla sobre la fibromialgia. En 2022, en una entrevista con Martín Cárcamo, la ex rostro televisivo abordó las dificultades que atravesó debido a esta enfermedad.

“Creo que estaba lista para irme, no tenía ningún interés en seguir viviendo en ese momento, año 2009. No tenía ganas de seguir viviendo, tenía mucho dolor en mi cuerpo, encontraba que era un ‘cacho’ para mis hijos y lo pasaba muy mal”, dijo en esa ocasión.

Mira el video acá: