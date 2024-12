Luis Jara recordó descorazonador momento de la muerte de su papá: “Era mi cumpleaños...” - Chilevisión

El cantante estará en el nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH), espacio en el que detalló los últimos minutos de vida de su padre, Luis Jara Vergara.

Luis Jara es uno de los nuevo invitados a Podemos Hablar (PH), capítulo que este viernes, además, estrena a Dania Bolocco en la conducción.

El cantante contó un emotivo recuerdo sobre la muerte de su papá, el día en que él cumplió 26 años.

En el programa también estuvieron invitados la ministra vocera de gobierno Camina Vallejo, la actriz María José Quiroz y Trinidad Cerda, ex Gran Hermano Chile.

Luis Jara recordó la muerte de su padre en PH

Luis Jara ahondó en la muerte de su papá, Luis Jara Vergara, en 1992 y relató los últimos minutos a su lado.

"Un día domingo 25 de octubre del '92 me senté en el living y empecé a rezar, le pedí a Dios que se lo llevara. Era mi cumpleaños. Me fui al lado de mi papá, me acosté cucharita con él y le pregunté '¿qué día es hoy?'", recordó.

"Y él, con un hilo de voz, me dice 'es su cumpleaños, hijo'. '¿Y me quieres?', me dice esto 'cómo no voy a querer al hombre que me enseñó a amar', y se murió", confesó el intérprete de Ámame, que en ese entonces tenía 26 años.