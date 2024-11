“Lo amo”: Pamela Díaz documentó tatuaje que se hizo en Miami y explicó significado - Chilevisión

La influencer publicó un video en su canal de YouTube, donde explicó por qué se hizo el tatuaje en un conocido local de Miami y reconoció que "le tengo fobia a las agujas".

Pamela Díaz sorprendió a sus seguidores al mostrar el proceso del tatuaje que se hizo en Miami, Estados Unidos, con una de sus frases más típicas.

La influencer publicó un video en su canal de YouTube, donde explicó por qué se hizo el tatuaje con la frase "hoy es hoy".

Pamela Díaz se tatuó en Miami

"La última locura porque tenía que tatuarme", comenzó Díaz, quien fue hasta un conocido local de la zona llamado Miami Ink, al cual "vienen los famosos y yo igual".

Antes de comenzar, Díaz confesó que "le tengo fobia a las agujas". Aún así, superó el miedo y se tatuó el brazo.

"Duele, pero es dolor que se aguanta, yo no sé cómo se hacen esos tatuajes enteros (...) siento como que tuviera un cortacartón", confesó.

Finalmente, explicó que "me hice mi tatuaje que dice 'hoy es hoy', que me encanta, que lo amo. Ojalá vivamos esta frase siempre, yo disfruto mucho el presente, me encanta. No sé lo que va a pasar mañana y para atrás ya ni me acuerdo".