Leonor Varela reveló ritual para seguir en contacto con su hijo fallecido hace seis años - Chilevisión

La actriz chilena confesó que Matteo es una parte viva de su vida, ya que siempre lo anda trayendo consigo.

A seis años del fallecimiento del hijo de Leonor Varela, la actriz chilena reveló cuál es su ritual para estar constantemente conectada con el menor y cómo sobrelleva el duelo.

Recordemos que en noviembre del 2018, Matteo fue diagnosticado con leocodistrofia, un desorden genético progresivo en que los pacientes solo viven un par de años con la enfermedad.

El ritual de Leonor Varela para comunicarse con su hijo

En adelanto de De tú a tú, la modelo detalló que lo primero que hace cada mañana es darle los buenos días a su hijo y a otros familiares que ya no están con ella.

"Todos los días me levanto y saludo a mi hijo. Todos los días me levanto y saludo a mi abuela. Yo me despierto y lo primero que hago es conectarme con los seres que no están. Tengo un vínculo abierto con ese mundo", aseguró Leonor.

Respecto a Matteo, recordó cuán difícil fue para ella la maternidad. "Sentía dentro de mí que algo no estaba bien", comentó, detallando las complicaciones que tuvo el niño.

Sin embargo, la llegada de su hijo provocó cambios positivos en Varela. "Mi hijo me cambió por completo. Yo era mucho más arrogante y tenía mucho miedo, uno anda con más máscaras y ya no tengo tanto miedo", analizó la modelo.

Si bien la actriz todos los días le conversa a su hijo fallecido, esta también tiene una foto especial de él, como una forma de acompañarla. "Siempre viajo con su foto, él está muy y es parte viva de mi vida", concluyo.