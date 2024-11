Las últimas palabras de Emilia Dides a horas de la final de Miss Universo: “Estoy dando la vida” - Chilevisión

La cantante y modelo representará al país en la versión número 73 del ampliamente reconocido certamen de belleza internacional.

Emilia Dides es la chilena encargada de representar al país en la versión número 73 del Miss Universo.

Este sábado 16 de noviembre, la nicaragüense Sheynnis Palacios, ganadora de Miss Universo 2023, entregará su corona a la nueva reina de belleza, quien llevará el título de Miss Universo durante un año.

Las últimas reflexiones de Emilia Dides

Según expertos en concursos de belleza, la ex participante de Rojo es una de las favoritas para llevarse la corona, lo que le otorga grandes posibilidades de convertirse en la sucesora de Cecilia Bolocco.

En una conversación con Telemundo, Dides compartió sus últimas reflexiones antes de salir al escenario de las preliminares.

"Ya estamos a puertas de salir a ese escenario, para que cada una muestre el arduo trabajo que han sido estos meses de preparación," comenzó la candidata.

En cuanto a su estado emocional antes de la competencia, detalló: "Estoy contenta, me siento energizada, me siento 100% yo para que ustedes puedan ver todo lo que hay detrás."

Por otro lado, la candidata chilena adelantó que tienen preparadas algunas sorpresas que los televidentes podrán ver durante la competencia.

"Hemos hecho cosas increíbles y ya van a poder verlo, así que no se lo pueden perder... aquí está su chilena de corazón, estoy dando la vida, yo sé que lo saben, pero ustedes están conmigo en esa pasarela y yo no estoy caminando sola y eso es lo que me hace más fuerte," concluyó.