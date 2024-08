“Las cosas van a...”: Tatiana Farkas realizó sorpresiva predicción sobre el futuro de Chile - Chilevisión

La hija de Leonardo Farkas utilizó sus redes sociales para dar a conocer una espiritual predicción para el futuro del país mediante a una lectura de cartas del tarot.

Tatiana Farkas impactó a sus seguidores en redes sociales, luego de realizar una sorpresiva predicccón para el futuro de Chile mediante a una lectura de tarot.

La hija de Leonardo Farkas publicó un video en sus historias de Instagram, donde comenzó precisando: “Nunca hago esto porque no me gusta hacer lecturas que son muy generales, pero mi amiga me dio estas cartas de ángeles”.

En esa línea explicó: “Yo leo la intuición y a veces las imágenes me sirven de ayuda para ponerle palabras a mis frecuencias e intuiciones universales y cósmicas”.

Tras ello, precedió a explicar la primera carta que sacó, la cual identificó bajo el nombre de “Sanación”, para luego afirmar: “Eso es lo que siento para el futuro de Chile”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Luegó sacó la segunda carta, la que indicaba según el relato de Tatiana: “Niños. Con esto pienso que habrá algo nuevo para el país. Va a haber como una revolución consciente en Chile. No necesariamente algo físico como violento, eso ya ha pasado”.

“Las cosas van a cambiar divinamente. La gente tiene que enfocarse en ellos mismos. Si es colectivamente, el país está manifestando este nuevo poder de luz que viene”, continuó.

Finalmente, Tatiana concluyó: “Solo veo pura luz blanca. No importa el lenguaje que uses, solo si lo dices con respeto y el amor más puro que tienes”.