La reacción de Daniela Aránguiz tras consulta por Jorge Valdivia: “No quiero saber nada” - Chilevisión

La influencer contará su versión en Podemos Hablar, pero en la previa de que se conozca su verdad, arremetió en contra de su ex esposo.

Daniela Aránguiz se encuentra al medio de un nuevo escándalo con Jorge Valdivia, luego de que la diputada Maite Orsini, pareja del ex futbolista, interpusiera una querella en su contra por los delitos de injurias graves por escrito y con publicidad.

La influencer contará todos los detalles de su versión en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, pero antes compartió un adelanto para las cámaras de Contigo en la Mañana.

Sobre los mails que salieron a luz luego de conocerse la querella en su contra, la ex Mekano aclaró que “si pensaron que me iba a dar vergüenza porque soy buena para la chuchá, es una cosa que todo Chile sabe”.

"Lo único que puedo decir es que todo acto tiene consecuencia. Yo soy una persona que siempre me defiendo, yo no ataco a las personas por atacarlas y sí, me pasé de madre, lo reconozco porque yo creo que nadie merece que lo traten a groserías, pero esos mails ni siquiera son directamente para ella", agregó.

Sin embargo, todo cambio al ser consultada por su actual relación con Jorge Valdivia y sorprendió con una efusiva reacción, asegurando que "no quiero saber nada de ese hombre".

Daniela Aránguiz en Podemos Hablar

