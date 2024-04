La modelo y panelista entregará su verdad y revelará detalles inéditos sobre el quiebre con Jorge Valdivia y la querella interpuesta por la diputada Maite Orsini, este viernes en Podemos Hablar a las 22:30 horas.

Daniela Aránguiz participará este viernes a las 22:30 horas en Podemos Hablar y reveló las razones por las cuales eligió el programa para contar su verdad, luego de la querella que interpuso Maite Orsini en su contra.

Además, la panelista hizo un mea culpa respecto de los correos electrónicos que envió a Orsini y que fueron presentados como pruebas.

Daniela Aránguiz contará su verdad en Podemos Hablar

"Yo decidí hablar en PH porque, obviamente, tú eres el animador y me siento en confianza. Eres cercano, cariñoso", señaló Aránguiz a Julio César Rodríguez.

En esa misma línea, confesó: "Yo creo que una de las pocas personas que me ha sacado lágrimas eres tú, porque soy una mujer muy dura. No me gusta que me vean débil, no me gusta que me vean llorar".

Además, Aránguiz pidió que no le preguntaran sobre temas relacionados a sus hijos, debido a que interpuso un recurso de protección a favor de ellos, en medio del proceso legal que enfrenta con la diputada Maite Orsini.

Por otra parte, hizo un mea culpa por los correos enviados a la diputada Maite Orsini: "Lo unico que puedo decir es que todo acto tiene consecuencia. Yo soy una persona que siempre me defiendo, yo no ataco a las personas por atacarlas y sí, me pasé de madre, lo reconozco porque yo creo que nadie merece que lo traten a groserías, pero esos mails ni siquiera son directamente para ella".

Finalmente, la ex Mekano aseguró que su abogado será el único que entregará declaraciones a la prensa en su nombre y reveló que espera no volver a ver a Jorge Valdivia.

