La particular explicación de mujer vinculada a infidelidad a Argandoña: “Lo hice para...” - Chilevisión

Francesca Franzese es amiga de Raquel Argandoña y aseguró que nunca conoció a Ureta en persona, pero sí recopiló pruebas de esta supuesta infidelidad durante tres años.

Francesca Franzese, la mujer que fue señalada como la mujer involucrada en la infidelidad de Félix Ureta a Raquel Argandoña, entregó su declaración y entregó una particular explicación sobre las viralizadas conversaciones de WhatsApp.

La mujer es amiga de Raquel Argandoña y aseguró que aunque Ureta le habló con otro tipo de intenciones, ella intentó comunicarlo con Raquel de inmediato.

Francesca Franzese cuenta la verdad sobre infidelidad con Féliz Ureta

En conversación con el programa Que te lo digo, Francesca explicó: "Este señor que no conozco y que no conocí me empezó a whatsapear hace mucho tiempo atrás cuando Raquel recién estaba andando con él".

En esa misma línea, agregó: "Yo le seguí escribiendo pensando que era un amigo y después me di cuenta quién era él y yo le dije en ese tiempo: 'Sabes que yo soy amiga de la Raquel', pero ahí él me pone una palabra media fuertona y ahí yo le dije: 'Ah ¿Qué pasa con este tipo?'".

Franzese aseguró que Ureta le siguió escribiendo a pesar de su negativa, por lo que intentó buscar a Raquel desde noviembre de 2020, sin éxito, debido a que su número de teléfono se encuentra privado, por lo que Argandoña nunca contestó.

Según su relato, ella siguió juntando pruebas hasta el año 2023: "Después de que se aburrió de viajar con ella por el mundo, me empezó a jotear de nuevo y yo junté información y ahí dije: 'Ya, tengo que hacer algo', ya que este tipo no cambió, tengo que hacer algo".

¿Cómo logró comunicarse con Raquel Argandoña?

Asímismo, añadió: "Llamé a mi amiga, porque somos amigas del año 79', y yo le iba a decir a la Raquel que este tipo es un sinvergüenza y que le está haciendo esto", sin embargo, nuevamente no tuvo éxito.

Es por ello que Franzese explicó que hace un mes atrás se encontró con un amigo en común de ambas, a quien le pidió ubicar a Raquel en su nombre y poder entregarle las pruebas "porque ya estaba chata de tenerlo aquí (su contacto en el teléfono)", aseguró.

Tras dos semanas de espera, pudo contactarse con Raquel, quien la llevó a su departamento y ahí respaldó todas las pruebas con su manager: "Yo le dije que no quería tener más esto porque lo tenía guardado hace varios años y me dijo que no lo borrara por si acaso".

Según la versión de Franzese: "Yo le dije que no tenía nada que esconder porque todo era transparente y le dije que era solamente para demostrarle la clase de tipo que era, sin saber yo que ella ya había terminado con él, porque no tenía ni idea".

Los cuetionamientos de Franzese a Raquel Argandoña

Al respecto, la mujer se refirió a las consecuencias que generó en su vida: "Desde que se supo todo esto, yo he quedado pésimo, he quedado como que soy la otra, que soy la amante cuando nunca conocí al tipo hasta el día de hoy. No tengo idea cómo es y nunca hablé con él, solamente por WhatsApp porque yo estaba juntando pruebas".

Finalmente, sentenció: "En realidad lo que pasó es que mi amiga, que yo fui leal con ella y lo hice para que ella se enterara, en vez de decir que fue gracias a mí, resulta que yo ahora estoy en todas partes como la amante y poco menos que yo fui quien rompió la relación".