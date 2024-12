La nueva vida de Vasco Moulian: Dejó sus adicciones y se convirtió al cristianismo - Chilevisión

El opinólogo y actor reveló que pasó por un complicado momento personal a causa del alcohol y la ludopatía, pero que su acercamiento a la fe le permitió un radical cambio en su vida.

Vasco Moulian reveló el radical cambio de vida que tuvo tras dejar atrás sus adicciones al alcohol y la ludopatía, y convertirse al cristianismo al comenzar a leer la Biblia.

El panelista de farándula, que había mantenido un bajo perfil luego de su salida de Zona Latina, volvió a la luz pública con una impactante revelación sobre su salud.

La nueva vida de Vasco Moulian

En conversación con Only Fama, el presentador de televisión contó que su cercanía al cristianismo le permitió alejarse del alcohol, afirmando como un "milagro" dicho cambio.

"Me puse siete pellets, tenía cicatrices. Soy muy adicto, los excesos han venido conmigo", expuso Vasco Moulian sobre el dispositivo que lo ayuda a rechazar la ganas de beber.

Asimismo, afirmó que "llevar a Cristo es una carga mucho más potente y más linda y... no me dan ganas (de beber). Le sirvo las piscolas a mis amigos y no tengo ganas".

Respecto a su nueva faceta como una persona cristiana, Vasco aseveró que, tras leer la Biblia, "te empieza a hacer sentido esta fe. Dios hace que tomemos las riendas".

Por último, el actor pidió disculpas a todas las personas que hizo daño con sus palabras como opinólogo, prometiendo que "espero nunca con mi palabra hacerle daño a otra persona".