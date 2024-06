La gran pena de Leonor Varela tras retornar a Chile: “Es difícil pensar en...” - Chilevisión

La actriz aprovecha sus días libres para viajar a la ciudad de California en Estados Unidos y así poder estar con su hija, sin embargo, vivió un complejo momento que conmocionó a sus seguidores.

Este domingo, Leonor Varela confesó a sus seguidores de Instagram que se encuentra atravesando un complejo momento personal tras retornar desde Estados Unidos para grabar Got Talent Chile.

La jurado tuvo unos días de receso que aprovechó para ir a visitar a su pequeña hija, Luna, quien tiene 9 años y vive en la ciudad de California, Estados Unidos, donde está radicada la actriz junto a su ex esposo, Lucas Akoskin.

El complejo momento personal de Leonor Varela

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, Varela confesó el problema que atraviesa: "Han sido 5 días maravillosos e intensos en casa aquí en California. Extrañaba mucho a mi pulga, y es difícil pensar en partir mañana y perderme su graduación de fin de año".

En esa misma línea, agregó: "Toca volver y terminar el trabajo que estoy disfrutando tanto en Got talent Chile y concretar unos proyectos muy lindos que ya les podré compartir, que me tienen on fire".

El anuncio conmocionó a sus seguidores, quienes le enviaron decenas de comentarios, por lo que decidió subir un video a sus historias de Instagram, explicando más detalles: "Logré despegarme de Lunita, fue difícil, casi no llego al avión, porque le costó mucho que me fuera y a mí también", admitió.