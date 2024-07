“La ELA existe”: La razón por la que Pedro Astorga apareció con especial polera en Gran Hermano - Chilevisión

El jugador de Gran Hermano Chile sorprendió a sus compañeros tras utilizar una polera que busca visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Pedro Astorga, jugador de Gran Hermano Chile, sorprendió tras aparecer con una polera que incluía el texto "la ELA existe".

La prenda hace referencia a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta a las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios, según detalla el sitio MedlinePlus.

En una conversación con Sebastián Ramírez y Chama Méndez, Astorga detalló que esta condición "afecta a los músculos" y "hay algunos que son más agresivos y otros más lentos".

"Te puede empezar en un dedito del pie y te va agarrando la pierna. Hace que no funcione, te mata el músculo", dijo el participante.

En esa misma línea, Pedro afirmó que "no se investiga, no hay investigaciones respecto a la enfermedad. Toda la gente que lo tiene va al hospital y no hay ningún doctor capacitado para dar un buen diagnóstico o tratamiento".

Según indicó Pedro, la polera forma parte de "la ELA existe en Chile", organización que busca visibilizar la enfermedad mediante diversas iniciativas.

La especial relación de Pedro Astorga con la ELA

La relación de Pedro Astorga con la ELA va mucho más allá que una polera. Durante su participación en la cuarta temporada de La Divina Comida, el deportista reveló su especial vínculo con la enfermedad.

La madre del jugador de Gran Hermano Chile falleció en octubre de 2013, a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

"Es una enfermedad terrible", dijo en esa ocasión, agregando después que "desde chico deberían enseñarte un poco más sobre la muerte, del bien morir".

"A mi mamá la encuentro la mujer más importante de mi vida y la más fuerte, pero tampoco me gusta hablar mucho del tema", confesó en el capítulo, donde compartió con León Murillo, María Elena Dressel y Catalina Palacios.

