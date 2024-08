Koke Santa Ana y las consecuencias que le trajo su repentina fama: “No quería darme cuenta” - Chilevisión

El actor recordó sus inicios en las redes sociales y cómo el volverse viral lo llevó a ser rápidamente conocido en la calle y los problemas que esto le trajo a su privacidad.

Koke Santa Ana estuvo invitado al nuevo capítulo de La Divina Comida, donde abordó detalles de su vida como el TOC que arrastra de los 7 años y también reflexionó sobre las consecuencias que le trajo la repentina fama.

El actor alcanzó masivo reconocimiento en 2012 a través de redes sociales, cuando junto a una productora comenzó a crear videos conocidos como las “42 frases típicas”.

“Nosotros no cachábamos el término de lo viral, que se le llama cuando un video es visto por muchas personas, y que sé yo, estos algoritmos raros como que los potencian”, comenzó relatando.

Koke Santa Ana y su repentina fama

Pero todo cambió con un video que se hizo muy conocido y según el intérprete “de un día para otro lo habían visto millones de personas, y una semana después hicimos otro vídeo y también le fue igual de bien. Y así se hizo como una especie de costumbre”.

Sin embargo, a pesar de las cosas positivas que sacar en limpio, hubo un cambio importante con respecto a ser reconocido de manera pública, lo que le trajo varias consecuencias.

“Al otro día me llamaban del diario y yo no entendía, internet era un nicho muy de cabros de 15 años. Entonces de repente encontrarse con el público de una abuelita que te podía ubicar, eso me marcó. Darme cuenta que efectivamente ya estábamos logrando algo. Me costó darme cuenta, yo no quería darme cuenta“, expuso.

En ese momento, lo que más acomplejó a Koke Santa Ana fue el cuidado de su privacidad, ya que “no quería, quería seguir en mi burbujita un poco, pero fue maravilloso, que la gente te reconozca, que te diga yo a usted lo quiero y uno no ha hecho nada“.