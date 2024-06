Kel Calderón publicó emotivo video por el Día del Padre: “Gracias por...” - Chilevisión

Kel Calderón y su padre, Hernán, protagonizaron un emotivo video del Día del Padre, en el que la influencer le dedicó sentidas palabras e incluso bromeó respecto de su juramento ante la Corte Suprema para convertirse en abogada.

La dupla padre e hija formó parte de una campaña para una marca de bebidas alcohólicas, sin embargo, impactaron a sus seguidores por la conexión que mostraron y lo unidos que se mantienen.

En el registro que Kel compartió en su perfil de Instagram, se les ve a ambos entrando a un bar, donde Hernán relata las cualidades de su primogénita: "Mi hija tiene muchas virtudes y fortalezas, pero si bien para mí ellas son motivo de gran orgullo, no hay nada más importante que su enorme espíritu de solidaridad con las personas que más lo requieren", señaló.

En esa misma línea, Kel le leyó una carta a su padre donde señala: "Papá, sé que puede sonar cliché, pero nadie podría entender el orgullo que siento de ser tu hija, de crecer sabiendo que tengo un papá que daría todo por mí. Es el regalo más que grande que el universo me pudo dar".

Al respecto, Hernán contestó: "Siempre está preocupada de cómo poder ayudar a quienes más lo necesitan, es de una sensibilidad enorme, de la que me culpa a mí", y además agregó: "Yo le digo que lo importante en la vida, aparte de los valores, son los sentimientos y que no son una debilidad, sino que, por el contrario, una gran virtud".

Asimismo, Kel se tomó el tiempo de agradecer a su padre por todo lo brindado a lo largo de su vida: "Gracias por nunca dejarme sola, por guiarme con valores claros y enseñarme a no perder la sensibilidad con el dolor de un otro", confesó.

Además, Kel añadió: "Aunque a veces no lo logre, siempre intento seguir tu ejemplo, porque aunque no muchos lo sepan, además de lo brillante que eres, lo más lindo que tienes es tu corazón".

La influencer también se dio el tiempo de bromear respecto de su juramento ante la Corte Suprema para convertirse en abogada: "Papito, quiero decirte que te cumplí y al fin tengo todo listo para jurar", a lo que Hernán contestó: "No, no es tan así, porque te demoraste un poquito, seamos honestos. Pero estoy muy contento y feliz. Es la alegría más grande que me has dado".