Kaminski respondió a fuerte acusación de Willy Sabor: “Tiene una rabia conmigo desde que...” - Chilevisión

Francisco Kaminski reveló el origen de la "mala onda" con el comediante, quien acusó a su colega radial de "levantar auspicios" cuando ambos trabajaban en estaciones distintas.

Francisco Kaminski respondió con todo a la acusación de Willy Sabor, quien dio cuenta de un supuesto conflicto por auspiciadores en sus respectivos programas radiales.

Según indicó el Guillermo González, su verdadero nombre, varias marcas le informaron que Kaminski, rostro de Radio Corazón, estaba ofreciendo publicidad a un precio más bajo, lo que perjudicaba al espacio conducido por el comediante.

"Los mismos auspiciadores me decían 'me llamó Kaminski', para ofrecer la Radio Corazón por menos plata, para levantarme auspicios", relató Willy Sabor.

Esta situación habría hastiado al cantante, por lo que decidió enfrentar a Francisco vía WhatsApp. "Él me decía 'yo no he hecho eso' (...) Yo lo enfrenté y le dije que eso no se hacía", aseguró.

La respuesta de Kaminski a acusación de Willy Sabor

En conversación con BiobioChile, la pareja de Camila Andrade negó las declaraciones de Willy Sabor: "Es mentira. ¡Cómo le voy a quitar los auspiciadores a una radio que cobra 1/8 de la Corazón, primero que todo!".

“Yo no vendo publicidad. ¡Gano un sueldo! Y tercero, no tenía idea que Willy Sabor trabajaba en una radio en ese entonces, me llamó y se lo expliqué y si no me quiso creer es un tema personal de él“, agregó.

Asimismo, Kaminski aseguró que la raíz de esta molestia estaría relacionada a un premio. "Él tiene una rabia conmigo desde que le gané en el Copihue de Oro como mejor locutor radial", apuntó.

"Desde ahí que me cuentan que habla mal de mí”, aseguró Francisco, quien cerró diciendo que “me da igual lo que piense o hable porque habla más mal de él que de mí. Yo le deseo lo mejor y que le vaya bien en este nuevo trabajo”.