“Quedé helado”: JC Rodríguez reveló llamado de Negro Piñera y por qué contó diagnóstico - Chilevisión

Julio César Rodríguez entregó detalles en Contigo en la Mañana sobre lo que conversó por teléfono con Miguel Piñera, quien reveló que tiene leucemia.

Julio César Rodríguez reveló el llamado que le hizo Miguel Piñera para contarle sobre su diagnóstico de leucemia y también por qué dedició hablarlo.

Durante el matinal Contigo en la Mañana, el conductor de Chilevisión entregó detalles sobre lo que conversó por teléfono con el hermano del fallecido ex presidente Sebastián Piñera, quien lo dejó en shock con la noticia.

"Él deseaba poder contar él esto porque sabía que el día que se iba a la clínica todo se iba a filtrar", adelantó Rodríguez.

El llamado del Negro Piñera a JC

JC contó que el Negro Piñera lo contactó por teléfono y me dice "te quiero dar mi última entrevista... y yo pensé que se iba de viaje".

"Yo le digo '¿te vas a vivir fuera de Chile?', y me dice 'no, vengo saliendo de un tercer médico y me dan seis meses de vida. Y quiero contarlo yo'... Quedé helado, sin palabras", confesó el conductor de Chilevisión.

"La entrevista era para ese mismo día porque él ya entraba a la quimio el día miércoles en la tarde, empezaba su tratamiento", señaló.