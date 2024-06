Jaime Vadell volvió a respaldar a Cristián Campos: “Es una cosa que ocurrió hace 150 años” - Chilevisión

"Otros creen. Yo no. Lo creo completamente inocente", aseguró Vadell, quien entregó detalles sobre el presente de Cristián Campos y cuestionó la exposición pública del caso.

Jaime Vadell se refirió nuevamente a la denuncia por abuso sexual interpuesta contra Cristián Campos y le entregó firmemente su respaldo, asegurando que cree que es inocente.

Vadell ya había mostrado su apoyo a Campos con anterioridad, sin embargo, en esta ocasión, aseguró que "es todo muy raro" y cuestionó cómo la exposición pública del caso ha influído en la vida laboral de Campos.

Jaime Vadell respaldó a Cristián Campos

El actor estuvo como invitado en el programa Todo Va a Estar Bien, donde señaló: "Mira, lo conozco hace tantos años y nunca lo he visto que haga chuecuras y este tipo de cosas. No creo. No creo nomás, po'. Otros creen. Yo no. Lo creo completamente inocente".

En esa misma línea, agregó: "Condenar a una persona antes de que se investigue nada es una cuestión que no puede ser. Además, es una cosa que ocurrió hace 150 años... es todo muy raro".

Por otra parte, Vadell aseguró que se mantiene en contacto constantemente con Cristián y reveló que "Él está bien", sin embargo fue tajante al decir que "lo han reventado”.

Finalmente, Vadell concluyó: "Lo han echado de todas partes... es una cosa que... no hay derecho, poh. Está entero porque tiene la seguridad de su inocencia, pero de todas maneras te duele mucho que re rechacen, que te echen".