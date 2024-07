“Entre pelear con tu mina…”: Así fue el tenso cruce de Karina y Diego por likes en Gran Hermano Chile - Chilevisión

El jugador indicó que muchas restricciones durante una relación de pareja terminaban por cambiar la forma de ser de la persona, argumentó que Karina contrarrestó con que solo había que ser inteligente.

Continúan los roces dentro de Gran Hermano Chile, y es que con el pasar de los días, pareciera ser que todo tema de conversación puede terminar en una posible disputa entre los jugadores.

En esta ocasión, Diego Bazaes tuvo un tenso cruce con Karina Jerez por los "likes" de Instagram y hasta qué punto estas acciones puedes ser catalogadas como una infidelidad, tema que fue puesto en duda por Antonia Casanova y otros participantes más.

Las acciones de Diego que fueron cuestionadas por sus compañeras Gran Hermano

Durante esta tarde, mientras parte del equipo Mata Fama se encontraba en sótano, los jugadores comenzaron a hablar sobre sus seguidores en redes sociales. En este sentido, Felipe Thompson señaló que él solamente seguía a personas que conocía.

Escalando en la conversación, Linda Marcovich confesó que su marido siempre daba like a fotografías de distintas mujeres, acciones que para Karina no eran aceptables de un hombre con pareja.

"A veces puede ser hasta la composición de la foto (...) por ejemplo, tení una amiga o conocida que hace twerk, es como que yo subiera un video haciendo calistenia, porque es su disciplina y tu poní me gusta porque es su disciplina", explicó Diego, generando la molestia de Karina y Daniela.

Desconcertada por los dichos de su compañero, Jerez respondió: "Entre poner like o no, no te va a cambiar el día, hue... si a tu pareja le molesta, te acoplai, no te vai a andar peleando por un like".

Recibiendo apoyo de Felipe, Karina explicó cómo evitar este tipo de situaciones en pareja. "Entre pelear con tu mina y una mina que no te conoce (...) es más sano, hay que ser inteligente, elige", comentó, no obstante, no logró convencer a Diego.

A pesar de que puede "ser evitable", el cantante urbano justificó su pensamiento bajo la idea de que tantas restricciones terminan cambiando tu forma de ser.

Intentando hacer ver estas acciones como infidelidades, Antonia comentó que a ella le importaba cómo la gente podría ver estas interacciones si las hiciera su propia pareja.

Revisa aquí el tenso roce que se dio en el sótano de GH: